شهيد من رام الله متأثراً بجروحه البالغة التي أصيب بها منذ أسبوعين  

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء 2/6/2021 عن استشهاد الشاب " فادي صادق موسى وشحة" 34 عاما، متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوعين خلال المظاهرات الداعمة للقدس، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأصيب وشحة، وهو من سكان بلدة بيرزيت شمال رام الله، برصاصة من النوع الحي برأسه، أدخلته في حالة موت سريري منذ ذلك الحين حتى صباح اليوم حيث أعلن عن استشهاده.

والشهيد وشحة أسير سابق، قضى سنوات عديدة في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنه في الفترة الثانية من صفقة وفاء الأحرار. وكان قد أصيب في العام 2019 خلال مواجهات سابقة، وفي الفترة الأخيرة تعرض لملاحقة ومطاردة من قبل قوات الاحتلال التي كانت تسعى لإعتقاله.