مسؤولون في العمل: « دخول حكومة نتنياهو شهادة وفاة رسمية لحزبنا التاريخي »

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت الإذاعة العبرية إن المعسكر المعارض للانضمام الحزب في الحكومة الإسرائيلية القادمة تلقى صفعة قاسية بالأمس, وعليهم الآن أن يقرروا وجهتهم بعدما صرحوا أن الدخول لحكومة نتنياهو بمثابة إصدار شهادة وفاة رسمية لحزب العمل التاريخي.

ومع ذلك لم يصرح أي مصدر من المعارضين عن نيتهم الانشقاق عن الحزب, على ما يبدو لأنهم لم يتخذوا موقفا بعد من هزيمتهم بالأمس, لكن منهم من قال انه سيبقى في الحزب بالرغم من قرار لجنة الحزب الدخول في الحكومة.

وتوقعت إذاعة صوت الجيش ألا تحدث خطوات دراماتيكية في صفوف حزب العمل إلا أن المعارضين اعترفوا أن الوضع داخل الحزب صعب جداً, وان الحزب يعيش حالة من التشتت.

وكان قرار لجنة الحزب الدخول في الحكومة القادمة قد أثارت موجة من الاحتجاج في صفوف منتسبي الحزب وخاصة فئة الشباب.

وفي المقابل انتقد مسئولون كبار في حزب الليكود الاتفاق الذي وقعه رئيس الحزب بنيامين نتنياهو مع حزب العمل بخصوص الحكومة المقبلة, وذلك بعد تحول مسألة دخول العمل للحكومة إلى أمر فعلي بعد نجاح باراك بإقناع لجنة الحزب بالتصويت لصالح قراره دخول الحكومة.

وتحدث قادة من حزب الليكود أن نتنياهو دفع ثمن كبير كرشوة لضمان دخول حزب العمل في الحكومة.