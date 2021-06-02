الصحة تسجل حالتي وفاة و(257) إصابة جديدة بفيروس كورنا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 2/6/2021، حالتي وفاة و( 257 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 1110 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة، تعافي 208 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 109763 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 3590 حالة، واجمالي المتعافين 105150 حالة، واجمالي الوفيات 1023 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 109 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 65 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39937 شخص.