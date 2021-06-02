الكرز الأحمر من الفواكه الصيفية

الكرز أحد الفواكه الصيفية الصحية، حيث يحتوى على مركبات الأنثوسيانين التى لها خصائص رائعة مضادة للالتهابات، كما على نسبة منخفضة من السكر ما يجعله خياراً مثالياً لمن يتبعون نظاماً غذائياً لإنقاص الوزن.

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية لتناول الكرز خاصة فى فصل الصيف:

1- مليء بمضادات الأكسدة والتي تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة وتعزز الصحة العامة.

2-يساهم في تسريع تعافي العضلات وتحسين الأداء الرياضي وتقليل آلام العضلات الناجم عن ممارسة التمارين الرياضية، حيث يُعتقد أن الكرز يعزز الأداء خلال إجراء التمرين.

3- يساعد في تقليل آلام المفاصل المتعلقة بالتهاب المفاصل، كما يُقلل من خطر الإصابة بنوبات النقرس الحادة.

4-يحتل مرتبة منخفضة في مؤشر نسبة السكر، فإن هذه الفاكهة لا تسبب أى طفرات أو انخفاض في مستويات السكر والأنسولين في الدم، لذلك يمكن أن يكون تناول الكرز مفيداً لأولئك الذين يعانون من مرض السكري.

5- يُقلل من الشعور بالقلق كما أنه يُعزز من قدرات الدماغ، والوظائف الإدراكية وكذلك وتجنب فقدان الذاكرة، حيث أن الكرز مصدر غذائي نادر لهرمون يعرف باسم السيروتونين الذي ينظم الحالة المزاجية ويخفف الشعور القلق والتوتر