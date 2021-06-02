توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي خان يونس

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن 6 ست جرافات عسكرية اسرائيلية توغلت بشكل محدود، انطلاقًا من بوابة عسكرية، شرقي بلدة الفخاري شرقي خان يونس، مسافة تقدر بنحو 100 متر.

وأوضحت، أن جرافات الاحتلال المتوغلة باشرت بعمليات تجريف في المكان، بإسناد من ثلاث دبابات تتمركز فوق سواتر ترابية داخل السياج.

يُشار إلى قوات الاحتلال تتعمّد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين، بهدف تخريب المزروعات ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم وفلاحتها.