"إسرائيل" تمنع تنقل المرضى منذ العدوان الأخير على غزة

قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء 2/6/2021، أن "إسرائيل" تواصل منع دخول المرضى من قطاع غزة لمستشفيات الضفة المحتلة والداخل المحتل للعلاج منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وذكرت قناة كان العبرية، أن مريض سرطان من غــــزة توفي يوم الثلاثاء بعد عدم حصوله على تصريح للخروج لتلقي العلاج الطبي في مستشفى المقاصد بالقدس.

وأشارت القناة، إلى أن "إسرائيل" تفرض قيود صارمة جديدة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتمنع تنقل المرضى.

وكانت "إسرائيل" شنت عدواناً كبيراً على قطاع غزة استمر 11 يوماً استشهد فيه أكثر من 250 شهيداً وعشرات الإصابات، فيما تغلق حاجز بيت حانون شمال القطاع.