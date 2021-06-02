العجارمة يقدم استقالته من مجلس النواب الأردني

أعلن النائب الاردني أسامة العجارمة على الفيسبوك عن تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب التاسع عشر.

صفحة النائب العجارمة وبحسب ما تداوله على فيسبوك: "أعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لأسباب عديدة".

وأضاف: "أنا عن نفسي وبالنيابة عن كل من يمثلهم هذا التوجه وهذا السبب اتقدم لرئاسة مجلس النواب وبكل ما في النفس من عزة باستقالتي هذه والتي لا عودة عنها".

وصوت مجلس النواب على قرارات لجنته القانونية التي تنص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس.

وكان قادة وزعماء وحكماء قبيلة العجارمة الأردنية وضعوا ما يمكن اعتباره وصفة معتدلة سياسيا لإعادة إنتاج المشهد المتعلق بالتأزيم والحراك العشائري في مناطقهم ومضاربهم عبر التأكيد مجددا على خطوات محددة لمغادرة المأزق الناتج عن قرار مجلس النواب تجميد عضوية ممثلهم وابنهم البرلماني الشاب والمناكف أسامة العجارمة.

ويبدو أن اتصالات سياسية وأمنية رفيعة المستوى انتهت بإصدار بيان باسم مجلس عشائر العجارمة بعد ظهر الثلاثاء يقدم وصفة لاحتواء التشنجات.

وعبر بيان المجلس العشائري عن احترامه لسيادة مجلس النواب على نفسه معتبرا أن قرار التجميد أسس لحالة احتقان، معبرا عن الأمل في تغليب المصلحة الوطنية ومراجعة القرار على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب” على أن يتم ذلك خلال انعقاد الدورة الحالية.