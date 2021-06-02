الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع في سجون الاحتلال

أكد الناطق باسم مؤسسة "مهجة القدس" تامر الزعانين اليوم الأربعاء 2/6/2021، أن الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المعتقل لدى الاحتلال يحتاج لوقفة من الكل الفلسطيني.

ويواصل الشيخ عدنان، اليوم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح الزعانين في تصريح له لـ"إذاعة القدس"، أن الشيخ "عدنان" هو مفجر معركة الأمعاء الخاوية وخاض الإضراب المفتوح عن الطعام 3 مرات, رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

وأكد الزعانين، أن الاحتلال اعتقل الشيخ عدنان، لإسناده أبناء الشعب الفلسطيني.

وبين، أن دعم الأسير "عدنان" لا يكون فقط بالوقفات الاحتجاجية وإنما بتحرك من المستوى السياسي والفصائلي الفلسطيني.

وشدد الزعانين، على أنه كان لصوت الشيخ "عدنان" بصمة في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية خلال معركة سيف القدس.