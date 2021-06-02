اتحاد المقاولين تلقى تهديدات من شخصيات كبيرة في السلطة.. لهذا السبب!

اكدت صحيفة "الاخبار" اللبنانية ان اتحاد المقاولين الفلسطينيين تلقى تهديدات من شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية للتراجع عن تصريحاته التي اغضبت السلطة والذي اعلن فيه رفضه تسلّم رام الله ملفّ الإعمار، والعودة إلى الآلية السابقة نفسها بعد عدوان 2014، والتي أخّرت العملية لسبع سنوات "كان يفترض أن تستغرق عامين".

وأوضحت السلطة الى دعم توجّه تسلّم السلطة لأموال الإعمار، وعدم المشاركة في «المجلس الوطني لإعمار غزة» الذي يتكوّن من ثلاثة أطراف، هي: حكومة غزة، القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وإلى جانب تلك المواقف، كان موقف «الجبهة الشعبية» الأكثر إزعاجاً للسلطة، بعد دعوتها أمام عباس كامل إلى تشكيل لجنة وطنية عليا للإعمار، تشارك فيها كل القطاعات والوزارات المعنيّة، على قاعدة الشراكة ورفض الابتزاز من العدو و"المجتمع الدولي"، وعدم العودة إلى آليات روبرت سيري، التي قَيّدت عملية الإعمار وأعاقتها.