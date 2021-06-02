مازال سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 2/6/2021، يشهد استقراراً في سوق التعاملات المالية، حيث يعاني ارتفاعاً بشكل عالمي.

ويحظى سعر الذهب في فلسطين على اهتمام كبير من أبناء الشعب الفلسطيني باعتبار الذهب هو المعدن الأساسي والملاذ الآمن، الذي يحافظ على قيمته بخلاف العملات الورقية كالدولار والدينار واليورو التي تشهد اسعارها انخفاضا وارتفاعا بشكل مفاجئ.

متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء 2/6/2021، ، بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.00 شيكل $61.01

سعر الذهب عيار 22 181.50 شيكل $55.93

اسعار الذهب عيار 21 173.26 شيكل $53.38

اسعار الذهب عيار 18 148.51 شيكل $45.76

سعر الذهب عيار 14 115.50 شيكل $35.59

سعر الذهب عيار 12 99.00 شيكل $30.50

اسعار أوقية الذهب 6,158 شيكل $1,897

اسعار جنيه الذهب 1,386 شيكل $427.08

اسعار كيلو الذهب 198,004 شيكل $61,010

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 يونيو 197.97 173.23 148.48 115.49 98.99

31 مايو 199.31 174.40 149.48 116.26 99.65

30 مايو 199.09 174.21 149.32 116.14 99.55

29 مايو 198.97 174.11 149.23 116.07 99.49

28 مايو 199.03 174.15 149.27 116.10 99.51

27 مايو 197.96 173.22 148.47 115.48 98.98

26 مايو 198.18 173.41 148.64 115.61 99.09

25 مايو 198.22 173.45 148.67 115.63 99.11

24 مايو 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

23 مايو 196.97 172.36 147.73 114.90 98.49