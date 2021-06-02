بدءاً من يوليو: رحلات مباشرة بين المغرب و"إسرائيل"

أعلنت ما تسمى شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير"، أنها ستبدأ بتنظيم رحلات مباشرة من "تل أبيب" إلى مراكش المغربية وبالعكس، ابتداءً من تموز/ يوليو المقبل، وذلك بعد ستة أشهر من تطبيع العلاقات الرسمية بين دولة الاحتلال والمغرب.

وأكدت ناطقة باسم الشركة أن الشركة تطلق خطا مباشرا بين "تل أبيب" ومراكش، وقالت إن "الرحلة الأولى ستنطلق في 19 تموز/ يوليو من تل أبيب إلى مراكش" موضحة أنه سيكون هناك خمس رحلات أسبوعيا.

وجاء في بيان صدر عن مدير المبيعات في "يسرائير"، الليلة، أنه "نقدر أن الطلب سيكون مرتفعا وأن مئات الآلاف من الإسرائيليين سيرغبون في الاستفادة من هذه الرحلات المباشرة إلى المغرب".

والمغرب هو رابع دولة عربية تعلن في العام 2020 تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال، بعد الإمارات والبحرين والسودان، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي رعت الاتفاقيات التي أطلق عليها "اتفاقيات أبراهام".

وأجريت أول رحلة تجارية مباشرة في كانون الأول/ ديسمبر 2020 بين "تل أبيب" والرباط ووقعت اتفاقات ثنائية عقب ذلك، ركزت على إدارة المياه وإعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات والروابط الجوية المباشرة.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت دولة الاحتلال والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، التي توقفت في العام 2000. وفي 22 من الشهر ذاته، وقع رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، على "إعلان مشترك" بين المغرب و"إسرائيل" والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أميركي للعاصمة الرباط.

واتفق المغرب ودولة الاحتلال، بحسب الإعلان، على "مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة".