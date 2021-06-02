ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 2021

قفز سعر صرف الدولار في السودان، اليوم الاربعاء 2 يونيو في البنك المركزي وتعاملات السوق السوداء.

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 424.14جنيه للشراء و427.32 جنيه للبيع.

وفي تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء)، قفز سعر الدولار إلى 485 جنيها، مقابل 480 جنيها أمس.

يأتي ارتفاع سعر الدولار في المصارف، رغم إعلان البنك المركزي السوداني، الخميس الماضي، عن تنظيم مزاد ثان للعملات الأجنبية لبيع 50 مليون دولار للبنوك.

وأعلن البنك الدولي عن تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

وقرر مصرف "دويتشه بنك" الألماني استئناف التحويلات المصرفية مع السودان بعد انقطاع دام لأكثر من 15 عاما بفعل الحظر الأمريكي على الخرطوم.

اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند 518.53 جنيه للشراء و522.42 جنيه للبيع.

فيما سجل لدى السوق الموازية (السوداء) 550 جنيها.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 603.67 جنيه للشراء و608.2 جنيه للبيع.

ولدى السوق الموازية بلغ 630 جنيها.

الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 113.15جنيه للشراء و114 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية زاد إلى 130 جنيها.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي عند 115.49جنيه للشراء و116.36جنيه للبيع.

وسجل الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) 135جنيها.

أما الدينار الكويتي فسجل لدى بنك السودان المركزي 1408.4 جنيه للشراء و1418.97 جنيه للبيع.