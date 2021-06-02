اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021

شهدت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، تباينا، في السوق الموازية الليبية في تعاملات اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021.
كما جاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:
بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.047 دينار.
أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.97 دينار.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.10 دينار.
أسعار العملات العربية في ليبيا:
ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.88 دينار.
واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار.
أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15 دينار.
و سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 دينار للبيع و4.48 دينار للشراء.
و بلغ سعر صرف اليورو 5.40 دينار للبيع و5.37 دينار للشراء.
أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:
سجل الذهب عيار 18 نحو 214 دينار ليبية.
بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 250.83 دينار ليبي.
وسجل الذهب عيار 24 نحو 286.66دينار ليبيًا.
وسجل كسر الفضة 2.6 دينار ليبي.