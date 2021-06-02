اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021

شهدت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، تباينا، في السوق الموازية الليبية في تعاملات اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021.

كما جاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.047 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.97 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.10 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.88 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15 دينار.

و سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 دينار للبيع و4.48 دينار للشراء.

و بلغ سعر صرف اليورو 5.40 دينار للبيع و5.37 دينار للشراء.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 214 دينار ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 250.83 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 286.66دينار ليبيًا.

وسجل كسر الفضة 2.6 دينار ليبي.