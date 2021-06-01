اسعار الدولار و العملات الاجنبية في العراق اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

و قفزت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، عند نحو 1490 دينارا للشراء، و1500 دينار للبيع.

أسعار الدولار في العراق

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح ببغداد إلى نحو 1495.50 دينار.

وصعد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الحارثية إلى نحو 1495.75 دينار.

وفي أربيل ارتفع سعر الدولار إلى نحو 1496.50 دينار.

وارتفع سعر الدولار في السليمانية اليوم إلى مستوى 1497 دينارا، بينما في الموصل صعد إلى 1496 دينارا، وهو نفس السعر في البصرة.

وسجل سعر الدولار في دهوك نحو 1496.50 دينار.

اما سعر اليورو مقابل الدينار العراقي فبلغ نحو 1799.01 دينار للشراء، و1799.84 دينار للبيع.

و سجل سعر الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 2081.74 دينار للشراء، و2082.98 دينار للبيع.