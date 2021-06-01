سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 2-6-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:54 م
01 يونيو 2021
سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 2-6-2021
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ننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 2-6-2021 والذي يعد من أكثر المعادن التي يبحث عنها المصريون.

ويعد الذهب من أهم المعادن التي يبحث عنها فئات معينة في مصر منها فئة الشباب المقبلين على الزواج وفئة الصرافين والمستثمرين.

وفي هذه المقالة ننشر لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، ونلفت انتباهكم إلى ان أسعار الذهب تتغير مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       930 إلى 933

عيار 22       853 إلى 855

عيار 21       814 إلى 816

عيار 18       698 إلى 699

عيار 14       543 إلى 544

عيار 12       465 إلى 466

الاونصة        28,932 إلى 29,003

الجنيه الذهب   6,512 إلى 6,528

الكيلو   930,286 إلى 932,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصرى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 958.27 جنيه $61.09

سعر الذهب عيار 22  878.42 جنيه $56.00

اسعار الذهب عيار 21 838.51 جنيه $53.46

اسعار الذهب عيار 18 718.71 جنيه $45.82

سعر الذهب عيار 14  558.99 جنيه $35.64

سعر الذهب عيار 12  479.14 جنيه $30.55

سعر الذهب عيار 9    359.35 جنيه $22.91

اسعار أوقية الذهب     29,802 جنيه $1,900

اسعار جنيه الذهب      6,708 جنيه   $427.64

اسعار كيلو الذهب      958,270 جنيه        $61,090

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

31 مايو        962.92       842.58       722.20       561.71       481.46

30 مايو        958.67       838.85       719.01       559.23       479.33

29 مايو        958.86       839.02       719.16       559.34       479.43

28 مايو        959.09       839.23       719.33       559.47       479.55

27 مايو        956.58       837.03       717.45       558.01       478.29

26 مايو        956.74       837.17       717.57       558.10       478.37

25 مايو        957.34       837.69       718.01       558.45       478.67

24 مايو        948.15       829.65       711.12       553.09       474.07

23 مايو        947.95       829.48       710.97       552.97       473.98

22 مايو        947.46       829.05       710.61       552.69       473.73

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