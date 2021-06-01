مستوطنون يشعلون النار في محاصيل زراعية جنوب الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:57 م
01 يونيو 2021
مستوطنون يشعلون النار في المحاصيل الزراعية للفلسطينيين.jpg
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أفاد وسائل اعلام محلية بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أقدموا على اضرام النار في المحاصيل الزراعية شرق يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

واوضحت وسائل الاعلام بأن المواطنين حاولوا اخماد النيران الا ان المستوطنون وقفوا في طريقهم ومنعوهم من اخمادها.

مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور قال: "إن مستوطنين من مستوطنة (حافات ماعون) المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، أضرموا النار بمحاصيل في منطقة طوبا، القريبة من المستوطنة”.

وأضاف العمور، “إن المواطنين حاولوا الوصول إلى المكان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن المستوطنين أطلقوا النار صوبهم، ما أدى أيضا إلى احتراق نحو 100 بالة قش”.

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