أول تصريح لرئيس الموساد الجديد يتعلق بالبرنامج النووي الايراني ماذا قال؟

جاء أول تصريح لرئيس الموساد الإسرائيلي الجديد دافيد برنياع اليوم الثلاثاء حول البرنامج النووي الايراني كونه يشكل خطرًا وجوديًا كبيرًا على "إسرائيل".

وقال برنياع خلال مراسم توليه مهام منصبه الجديد: "إيران تعمل، حتى في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية تحت غطاء من الحماية الدولية وتحت رعاية الاتفاقية" النووية التي أبرمتها القوى العالمية مع إيران، وتسعى الولايات المتحدة إلى العودة إليها بعد انسحاب الإدارة الأميركية السابقة منها عام 2018".

وأضاف: "إن تحدياتنا الأمنية كبيرة جدا - إيران على رأس القائمة"؛ وادعى أن إيران ماضية قدما في رؤيتها النووية "من خلال ترويج الأكاذيب وبذل جهود لإخفاء أنشطتها، إيران تتقدم باستمرار نحو برنامج لإنتاج أسلحة دمار شامل"، داعيًا لرفع الصوت عاليًا في كافة المحافل الدولية للتأكيد على أن إيران تعمل على تحقيق رؤيتها النووية تحت غطاء من الحماية الدولية".

واعتبر برنياع أن الاتفاق المتبلور بين إيران والقوى العظمى "يعزز فقط الشعور بالعزلة التي نحن فيها بشأن هذه القضية، قائلًا: "نعتزم عدم العمل وفق "قاعدة الأغلبية"، لأن "هذه الأغلبية في العالم لن تتحمل ثمن الخطأ في تقييم التهديد (النووي الإيراني)".

وفي وقت سابق، اليوم، قال نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأميركي، بايدن، أن حكومته ستواصل العمل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق معها.

وأشار نتنياهو إلى إنه سيختار "الاحتكاك" مع الإدارة الأميركية، إذا اضطر إلى ذلك، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال "إذا اضطررنا إلى الاختيار، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة، الولايات المتحدة، وبين إزالة التهديد الوجودي (من إيران)، فإن إزالة التهديد الوجودي تتغلب".

ورفض وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تصريحات نتنياهو، وقال إن الخلافات مع الولايات المتحدة، تحل عبر الحوار في الغرف المغلقة وليس عبر التصريحات الإعلامية.