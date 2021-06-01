رسميًا ريال مدريد يعلن تعاقده مع مدربه الأسبق

أعلن نادي ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتولي تدريب الفريق بعد استقالة المدير الفني الفرنسي "العربي" زين الدين زيدان.

وقال النادي في بيانه عبر موقع الرسمي الثلاثاء: "يود نادي ريال مدريد أن يعلن بأن كارلو أنشيلوتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة، حتى 2024 ".

ولفت النادي الاسباني أن حفل توقيع المدرب الجديد سيكون برفقة الرئيس فلورنتينو بيريز في مدينة ريال مدريد، الساعة 6:00 مساءً

يذكر أن أنشيلوتي كان قد درب ريال مدريد فترة ما بين 2013-2015، وحقق مع النادي الملكي دوري الأبطال، الليجا الإسبانية، السوبر الأووربي، مونديال الأندية.