تفاصيل جريمة قتل مروعة في السعودية أب يقتل ابنه

أقدمت وزارة الداخلية في المملكة السعودية على تنفيذ حكم القتل على رجل سعودي قام بنحر ابنه البالع من العمر 10 سنوات بالسكين.

وأفادت وسائل اعلام سعودية ان الرجل قام باصطحاب ابنه من المدرسة الى مكان مهجور في أحد الأحواش قرب إسكان الأمير سلطان الخيري بمحافظة أحد المسارحة وقام بنحره بسكين، ثم توجه إلى مركز الضبط الأمني بالدغارير بجازان وسلم نفسه وروى جريمته.

ووفقًا للتحريات فإن الرجل عاطلًا عن العمل وكان يتعاطى الحبوب المخدر ويعاني من هلوسة واضطرابات نفسية.

وبينت أن الجاني كان قد تورط في سلسلة جرائم سابقة كاللواط والمخدرات والقتل والتحرش الجنسي، مبينة أنه كان مسجونًا مدة 9 سنوات في قضية دهـس عمه عمدًا، إلى أن تم إطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل فترة وجيزة من ارتكاب جريمته.

وحول سبب إقدامه على جريمته، أردفت مصادر أن الجاني كان على خلاف مع زوجته التي انفصلت عنه عن طريق الخلع وتزوجت آخر، فأراد الانتقام منها في أحد أبنائهما بهذه الطريقة، كما برر أيضاً جريمته بقتل ابنه “كفارة لقيامه بقتل عمه”؛ حيث كان الجاني قد قتـل عمه دهساً بسيارة قبل 18 عامًا وسُجن إثرها بعد اعترافه.

وأشار الجاني خلال التحقيقات إلى أنه أثناء سيره في طريق نحر نجله كان يردد على مسمعه “وجاءت سكرة الموت بالحق”، مبينا أن الطفل لم يفهم تلك العبارات، ودخلا الحوش المهجور ثم أخرج السكين الذي كان يخفيه في قدمه اليمنى وبدأ طعنه ثم نحره، ليسقط الابن محتضنا كتبه، فيما قام الأب بعد ذلك بفصل رأس ابنه عن جسده وتركه في حوش مهجور.

واستطرد أن الأب الجاني حاول قبل إقدامه على قَتل طفله أن يستأذن لابنته التي تدرس بإحدى مدارس محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، إلا أن مديرة المدرسة رفضت الانصياع لطلبه ومنعته من أخذ ابنته، لينتقل بعدها إلى مدرسة ابنه (عبدالله)، حيث خرج معه واقتاده إلى مسرح الجريمة التي نفذ بها فعلته الدامية.

وقال محمد سويدي جد الطفل الضحية، إنه قابل (الجاني) في هيئة التحقيق والادعاء العام، فقال له: “أعطوني 24 ساعة فقط أطلع أخلص وأرتاح، بقاء ابنتي إلهام يمثل غصة بحلقي لن تزول إلا بنحرها كما نحرت أخاها عبدالله”، متابعا أنه سيقدم على ذلك بأي وسيلة وبعدها سيكون مرتاحاً ومستعدا للموت.