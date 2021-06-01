احذر السهر الدائم لهذه الأسباب الخطيرة

الكثير من الناس تجهل خطورة السهر الدائم على الصحة النفسية والجسمانية للإنسان ما يؤثر على صحته العقلية لما يسببه من ارهاق كبير للجسم.

ويغلب على الكثير من الأشخاص في فصل الصيف عادة السهر في الليل، وتعددت أسباب السهر في العديد من مواقف الحياة المختلفة، فيسهر الجميع مع العائلة والأصدقاء للمرح والبعض يسهر لإنجاز عمل أو الدراسة.

ولكن هناك أضرار للسهر الدائم، فالبعض لا ينام سوى ساعات قليلة جداً في فترة الليل، ويجب علينا معرفة أهمية النوم بالنسبة لنا.

أضرار السهر على الصحة

ألم في العضلات والمفاصل

الاكتئاب

عدم القدرة على الرؤية بوضوح

ضعف جهاز المناعة

انخفاض النشاط الذهني

عدم القدرة على التركيز والانتباه

الرغبة في النوم خلال ساعات النهار

يتعرض البعض إلى عمى الألوان

الإغماء

ظهور هالات سوداء تحت العين

ارتفاع في ضغط الدم

الغثيان

شحوب الوجه

عدم التحكم في الأعصاب، مثل رعشة اليدين المستمرة

الصداع

التثاؤب المستمر في ساعات العمل والدراسة