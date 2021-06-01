علاجات منزلية تساعد على تخفيف ألم تقرح بعد تلق لقاح كورونا

آثار جانبية عديدة رافقت التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد منها ألم موضع الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، والتقرحات في الذراع.

لكن الخبر السار هو أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، فهو مجرد رد فعل الجسم على اللقاح الذي سيحمي من الفيروس.

وعلى الرغم من أن هذا الألم قد يختفي خلال أيام، لكن يمكن لبعض العلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف ألم هذا التقرح، منها:

– الضغط البارد

بعد فترة وجيزة من الحصول على حقنة اللقاح، ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة على مكان التطعيم، إذ تعمل هذه التقنية كضغط بارد يقلل مؤقتاً من نشاط العصب مما يؤدي إلى تقليل الالتهاب والتورم وهو السبب الرئيسي لهذا الألم.

– الاستمرار في الحركة

بعد فترة وجيزة من تلقي اللقاح، يجب تحريك الذراع فوق الرأس في حركة دائرية لمدة 10 مرات تقريبا، فسيؤدي القيام بذلك إلى تدفق الدم عبر ذراعك وسيخفف الألم.

وقد تسبب عدم حركة الذراع بعد تلقي اللقاح الشعور بالألم، لذا عليك القيام بهذه الحركات الخفيفة لمنع الألم.

– تناول الأدوية

يمكن تناول بعض الأدوية مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين أو الأسبرين إذا كنت لا تستطيع تحمل الألم، حيث يعمل الأيبوبروفين على منع البروستاجلاندين الذي يتم إنتاجه في مكان التطعيم كاستجابة للدواء ويسبب التهابًا وتورما.

– تناول الكثير من المياه

ينصح الأطباء الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بتناول الكثير من المياه للحفاظ علي ترطيب الجسم.

– تجنب تدليك الذراع

ينصح هنا بتجنب تدليك الذراع، فرغم أن تحريك الذراع يساعد على الحد من التهاب هذه المنطقة بشكل أسرع، فإنه في المقابل يؤدي مجرد تدليك مكان اللقاح بيدك إلى تفاقم الالتهاب والألم