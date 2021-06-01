اول ظهور اعلامي لنائب قائد اركان كتائب القسام مروان عيسى

اعلنت قناة الجزيرة الفضائية عن حلقة جديدة من برنامجها الاستقصائي، "ما خفي اعظم" لحلقتها الجديدة من برنامجها الاستقصائي "ما خفي أعظم"، حيث من المتوقع ان يظهر في الحلقة نائب قائد اركان كتائب القسام، مروان عيسى في اول ظهور اعلامي له.

وظهر في المقطع الترويجي للحلقة، التي جاءت تحت عنوان "في قبضة المقاومة"، و ستبث الاحد المقبل، مقدّم البرنامج الصحفي تامر المسحال وهو يوجّه سؤالًا قال فيه "سيد مروان عيسى ما الذي تخفيه المقاومة في هذا الملف؟".

ويعدّ عيسى أحد أهمّ أركان المجلس العسكري لكتائب القسام، وثاني أبرز المطلوبين للكيان الإسرائيلي بعد محمد الضيف القائد العام للكتائب.

واستشهد شقيقه وائل وهو قائد ميداني في كتائب القسام خلال معركة "سيف القدس".

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإنّ مروان عيسى هو "من يدير الجناح العسكري بشكل فعلي"، زاعمة أنّ "جزءًا كبيرًا من القرارات يتخذها عيسى بشكل مستقل، وأحياناً بالتشاور مع قائد حماس في غزة يحيى السنوار".

ونقلت عن أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين قوله إن: "عيسى ذكي جدًا لدرجة أنه يمكنه تحويل بلاستيك إلى معدن".

ووصف التقرير عيسى: "أن الرجل يعتبر من الشخصيات القوية في حماس في غزة، وهو رجل أفعال وليس أقوال، ومن هنا مصدر قوته؛ فقد أثبت للجميع أنه عندما يعد يوفي".

وتابع المصدر "لا يلعب عيسى فقط في الملعب العسكري والأمني، ولكنه يعمل في المستوى السياسي وقوته غير نابعة من كونه أحد المقربين من السنوار، ولكن لقربه من الضيف ومسؤولين آخرين".

وذكر أن "عيسى يعلم أنه في دائرة الاستهداف من إسرائيل طيلة الوقت، بالتالي فهو يتعامل بسرية تامة".

يشار إلى أن عيسى أيضا هو أحد أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.

ويقول الإعلام الإسرائيلي إن عيسى مكلف بالملف العسكري في المكتب السياسي لحركة حماس.