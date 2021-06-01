موقع عبري: الاحتلال ينوي اقامة ملحق اقتصادي جديد في ابو ظبي

أفادت سائل اعلام عبرية بأن قسم إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية ينوي إقامة ملحق اقتصادي جديد في أبو ظبي، يكون مسؤولًا عن العلاقات بين "إسرائيل" والامارات.

و أشار موقع "واينت" ان الملحق الاقتصادي سيكون مسؤولًا من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة على تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين "إسرائيل" والامارات وأيضًا على جذب استثمارات أجنبية من الامارات الى الاقتصاد الإسرائيلي.

مع إقامته سينضم الى مجموعة الملاحق الاقتصادية التي يديرها قسم إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة والتي تعمل في أكثر من 50 مركزًا للنشاطات التجارية حول العالم، وسيكون ملحق أبو ظبي عمليًا الملحق رقم 45، والذي سينضم الى المجموعة التي أقيم آخرها في العاصمة الفلبينية مانيلا العام الماضي.

ومن المتوقع أن يرأس الملحق الاقتصادي الجديد في أبو ظبي ابيعاد تامير (38 عامًا)، الذي أدار قسم الاستثمارات الأجنبية في الوزارة، وفي إطار مهامه سيبحث عن الشركات التي ترغب بالاستثمار في إسرائيل وسيساعد بربطها مع الجهات ذات الصلة في "اسرائيل."

يشار الى أن تامير كان المسؤول على تشكيل العلاقة بين Invest Israel والامارات، بالتشديد على التعاون بمجال الاستثمارات، الأبحاث ودفع اتفاق التعاون مع مكتب استثمارات أبو ظبي (ADIO)