الاحتلال يواصل عزل أسير مصرب عن الطعام في معتقل السبع

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عزل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، المضرب عن الطعام منذ 28 يوما، في ظروف قاهرة وصعبة بسجن “اوهيلكدار” بالسبع.

ويواجه الأسير أبو عطوان تدهورًا مستمرًا في حالته الصحية وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين والتي أوضحت أن الأسير أبو عطوان يعاني من هزال وضعف عام وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد.

وأوضحت أن أبو عطوان يحتجز في زنزانة مليئة بالحشرات والأوساخ وينام على برش حديدي بلا بطانية، ويحرم من إدخال الملابس ومقتنياته الشخصية، كما يتم تفتيش زنزانته 6 مرات يومياً.

يُشار إلى أن الأسير أبو عطوان معتقل منذ شهر تشرين الأول 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّين مدة كل واحد منهما 6 أشهر، وهو أسير سابق تعرّض للاعتقال مرات عدة، وذلك من عام 2013، علماً أنه خاض سابقاً إضراباً عن الطعام عام 2019 رفضاً لاعتقاله الإداريّ.