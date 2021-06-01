ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل 2021-22

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن القميص الجديد للنادي الملكي الذي سيخوض به منافسات الموسم الكروي المقبل 2021-2022.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي صورا لنجوم الفريق وهم يرتدون القميص الجديد، في جلسة تصوير داخل استاد سانتياغو برنابيو، معقل المرينغي.

ويظهر القميص الأول باللون الأبيض الأساسي للنادي الملكي في جميع الأوقات، ويحتوي على خطوط طولية من الكتف باللون الأزرق، وهو المستوحى أيضًا من الشعار الأبيض في الأزرق.

ومن الجهة الخلفية يتضمن القميص بعض الدوائر الكبيرة على جميع النواحي، وعلى الرقبة هناك اللونان الأزرق والبرتقالي مرة أخرى.

وشارك نجوم المرينغي في الإعلان عن القميص الجديد، أبرزهم: "كريم بنزيما، وإيدين هازارد، وفيرلاند ميندي، وفينيسيوس جونيور".

فيما لم يشهد الإعلان عن القميص الجديد تواجد سيرخيو راموس قائد الملكي، والذي كان يظهر بشكل أساسي في هذا الإعلان خلال السنوات الماضية.