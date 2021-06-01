وفاة أول حالة مصابة بمرض الفطر الأسود في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس الأثنين، تسجيل أول حالة وفاة بمرض الفطر الأسود الذي انتشر بشكل كبير في الهند.

وقالت مصادر طبية أن الرجل المتوفى يبلغ من العمر 51 عاماً من سكان الناصرية جنوب العراق.

كما أعلنت عن تسجيل 4 حالات إصابة أخرى بالمرض، جميعهم ذكور وجميعهم من متعافي فيروس كورونا ، ويخضع المصابون الأربعة للعلاج في إحدى مستشفيات محافظة الناصرية.

يذكر أن مرض الفطر الأسود بدأ بالانتشار بين من تعافوا من كوفيد-19 في الهند في شهر مايو، متسببا بوفاة المئات، ويعتبر مرضاً مميتاً يودي بحياة 50% ممن يصابون به خلال أيام قليلة.

وينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.