وزارة الأشغال تعلن دمج متضرري الحروب السابقة بملف واحد مع متضرري عدوان ٢٠٢١

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والأسكان م.ناجي سرحان، اليوم الثلاثاء، أن متضرري الحروب السابقة خاصة متضرري عدوان ٢٠١٤ دمجوا في ملف واحد مع متضرري عدوان ٢٠٢١ وسيشملهم التعويض في حالة توفر الأموال.

وأوضح سرحان في تصريح صحفي، أن تقديراتنا للأضرار تفوق المليار دولار سواء كانت أضرار قديمة أو جديدة واننا كوزارة عند متابعتنا هذا الملف مع المانحين نتحدث عن الأضرار القديمة والجديدة.

و أشار المهندس سرحان أنه لدينا ‏1700 وحدة سكنية لم تبنى من الحروب السابقة ناهيك عن عشرات آلاف المنازل المتضررة بليغ أو جزئي او طفيف حيث قامت الوكالة بتعويض عدد كبير منهم ولكن تبقى عدد كبير آخر لم يعوض بتاتا أو عوض جزئيا ،مشددا أن هذه المنازل شملت جميعها في ملف واحد مع أضرار ٢٠٢١ ونعمل أن يتم دفع القديم الذي يبلغ جوال ٩٠ مليون دولار و يضاف له الجديد في هذا العدوان

وقال :" هناك جهود مشتركة‏ من الجميع سواء من قبل وكالة الغوث أو UNDB أو وزارة الأشغال العامة والإسكان لحصر الأضرار" ، مشيرا إلى أنه بداية الأسبوع القادم سينطلق قطار حصر الأضرار من خلال وزارة الأشغال والوكالة وUNDB "

وحول عدد المنازل التي دمرت أو تضررت قال المهندس سرحان "ان عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل بلغ ١٢٠٠ و١٠٠٠ غير صالح للسكن و٢٠ الف وحدة ما بين متوسط وخفيف "

و اكمل " أن طواقم العمل بدأت منذ اليوم الاول للحرب، ‏وتم حصر البيوت المدمرة ‏الغير صالحة للسكن، وبدانا بدفع تعويضات من اللجنة القطرية بقيمة 2000 دولار للكلي و1000 دولار لأصحاب المنازل الغير صالحة للسكن وهذا كله كأجراء أولي وكجزء من الإغاثة

وأشار إلى أنه تم الدفع بالفعل ل500 أسرة من أصل 2000 من خلال اللجنة القطرية كجزء من الإغاثة والتي كان من المفترض أن نقدم لهم من طرفنا 5000 دولار للمدمر كليًا و3000 دولار للأضرار الغير صالح للسكن ونأمل أن نقوم باستكمال ما قامت به اللجنة القطرية في الفترة القادمة سواء الذين لم يعوضوا أو الذين عوضوا جزئيا

‏و أعرب عن تفاؤله من حجم التعاطف من قبل الشعوب والحكومات العربية لقضيتنا سواء أثناء العدوان أو بعده وهذا بدون ادنى شك سيكون له الاثر في عملية اعادة الأعمار وان العديد من الدول العربية والتي منها قطر و السعودية و الكويت وعمان والتي كان لها دور في إعادة الاعمار في الحروب السابقة وسيكون له دور في إعادة الاعمار في الفترة القادمة لكن ما عزز هذا التوجه هو دور الأشقاء المصريين ودخولهم على الخط مشكورين للوقوف ومساعدة شعبنا

وتوقع سرحان أن يكون للشقيقة مصر دورا أكبر وهو ما تمخض عن زيارة وزير المخابرات المصري ووضعه حجر الأساس بالأمس لبناء مدينة بغزة على استعجال لتوصيل رسالة أنهم مع اهلنا في قطاع غزة واننا لن نترككم لوحدكم ،

وشدد وكيل وزارة الأشغال أن تفاصيل بناء هذه المدينة ستتضح في الفترة القادمة من خلال القيادات السياسية في حركة حماس و الاخوة المصريين ونحن كوزارة لم يصلنا شيء من هذه التفاصيل