المستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في سلوان بالقدس

نظم عشرات المستوطنين المتطرفين، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة استفزازية انطلقت نحو حي بطن الهوى، المهدد بالاستيلاء عليه واخلاء 86 منزلا وأسرة مقدسية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية:" إن المستوطنين انطلقوا في مسيرة استفزازية من حارة مراغة باتجاه حي بطن الهوى الملاصق للحارة، أوقفوا خلالها عددا من مركبات المواطنين من أبناء الحي وخلقوا حالة من الفوضى في المكان".

وأضافت المصادر:" أن المستوطنين رفعوا لافتات عنصرية ضد الفلسطينيين تطالب بطردهم وترحيلهم وتنفيذ عمليات الإحلال والإخلاء القسري، في ظل تواجد قوات الاحتلال".

يشار أن المسيرة دعت لها جمعيات "استيطانية متطرفة" في محاولة لمواجهة اعتصامات أهالي سلوان اليومية داخل خيمة بطن الهوى.