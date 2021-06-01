الرئيس السيسي يوجه بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بتحرك مصري سريع في كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعلن التلفزيون المصري، أن القاهرة وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل.

وأوضح أن القاهرة دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل لبحث الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.

بدروها أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمصر التزامها باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل ذلك.

وطلبت حركة حماس في قطاع غزة من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل عقد اجتماع للأمناء العاميين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.