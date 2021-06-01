تردد قناة دراما ألوان الجديد2021 عرب سات ونايل سات

تردد قناة دراما ألوان الجديد 2021 ، زاد البحث في الفترة الأخيرة لجودة المحتوي الذي تقوم بعرضها قناة دراما ألوان، بحيث تهتم القناة ببث مجموعة من المسلسلات التركية القديمة والحديثة والتي تعرض بشكل حصري، ونالت القناة علي إعجاب الكثير من المشاهدين وتعرض القناة محتواها علي مدار الأربع والعشرون ساعة بدون انقطاع، وتقوم المسلسلات والافلام مترجمة للغة العربية وتميزت القناة بنسب المشاهدة العالية في وقت قصير وقد أصبحت من أهم القنوات التي تعرض هذا المحتوي.

تردد قناة دراما ألوان الجديد 2021

وتعد قناة دراما الوان أهم القنوات في هذا الوقت، وقامت القناة بعرض واحد من أروع المسلسلات علي شاشة قناة دراما ألوان، مسلسل قيامة ارطغون وقد حصل المسلسل علي نسب مشاهدة عالية في العام الماضي وقد تم عرض الموسم الأول و الموسم الثاني عبر شاشة قناة دراما ألوان ثم وقع الاختيار علي عرض مسلسل قيامة عثمان، كما تعرض القناة باقة رائعة من المسلسلات المصرية ومن أهمها مسلسل فضيلة وبناتها، وتعرض ايضا مسلسل عشق ودموع ومسلسل اللصوص كما تقوم القناة محتوي كوميدى من المسلسلات التركية الكوميدية ومن هذة المسلسلات مسلسل الحب الفاخر.

ومن مميزات قناة دراما ألوان

1. تتميز هذه القناة بأنها تعرض محتوى شامل ومتعدد ليجد المشاهد مايريده بكل سهولة على شاشة هذه القناة.

2. وأيضاً من ضمن مميزات القناة أنها تنوع في محتواها مابين مسلسلات قديمة، وكذلك مسلسلات حديثة وحصرية.

3. تتميز قناة دراما ألوان أن محتواها يعرض على شاشتها بجودة صوت وصورة أفضل وأنقى مايكون ليستمتع المشاهد.

ولكثرة البحث من قبل المتابعين علي التردد الجديد لقناة دراما ألوان وذلك لمشاهدة كل ما تعرضه القناة من مسلسلات شهيرة، فعل المشاهد ضبط جميع الترددات للقناة من خلال الأقمار الصناعية الآتية :

القمر الصناعي عرب سات

التردد :11595

معدل الترميز :27500

معدل الاستقطاب :رأسي

معامل تصحيح الخطأ :5/6

كما يمكن للمشاهد متابعة كل ما تعرضه القناة علي القمر الصناعي نايل سات

التردد :11411

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ :6/6