سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث يهم الكثير من المتابعين والتجار وغيرهما، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث على محركات البحث عن هذا الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم كل جديد فيما يتعلق باسعار العملات الاجنبية والعربية وكذلك اسعار الذهب، وترددات القنوات المختلفة، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الدولار في سوريا، ولمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021

ارتفع سعر صرف الدولار في سوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021، لدى تعاملات السوق غير الرسمية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3200 ليرة للشراء و3270 ليرة للبيع مقابل 3140 ليرة للشراء و3220 ليرة للبيع الإثنين.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار لدى البنوك

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو

وارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلا 3900 ليرة للشراء و 3990 ليرة للبيع مقابل 3824 للشراء و3926 للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 4623 ليرة للبيع و 4514 ليرة للشراء مقابل 4446 ليرة للبيع و4570 ليرة للشراء امس.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي نحو 851 ليرة للشراء و 873 ليرة للبيع مقابل 835 ليرة للشراء، و860 ليرة للبيع أمس.

سعر الدرهم الاماراتي

بينما سجل الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية نحو 868 ليرة للشراء و 890 ليرة للبيع مقابل 852 ليرة للشراء، و877 ليرة للبيع أمس.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية، نحو 10632 ليرة للشراء و 10890 للبيع مقابل 10423 ليرة للشراء، و10714 ليرة للبيع امس.

قانون الاستثمار

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، ويهدف القانون الجديد إلى تأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية .