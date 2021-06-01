 إدارة بايدن تخشى لجوء "نتنياهو" للهجوم على إيران لمنع الإطاحة به

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن دعت وزير الحرب "الاسرائيلي" بيني غانتس للقاء طارئ خشية لجوء رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لمهاجمة إيران لمنع الإطاحة به.

وبحسب موقع "والا"، من المتوقع أن يناقش غانتس القضية الإيرانية مع نظيره الأمريكي لويد أوشتن، إلى جانب قضايا أخرى مثل عملية حارس الجدار والشؤون الإقليمية والمشتريات الدفاعية بالنسبة للجيش "الإسرائيلي"، وأيضا استغلال نتنياهو لهجوم على إيران لمنع الإطاحة به.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستعمل ضد تسليح إيران بأسلحة نووية حتى على حساب الاحتكاك مع الولايات المتحدة.

وانتقد وزير حرب الاحتلال بيني غانتس الرد ، وقال إن الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن إيران ستحل في غرف مغلقة "وليس بخطاب متحدي يضر بأمن "إسرائيل".