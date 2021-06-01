أمير الكويت: القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية الكويت الأولى

أكد أمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية الكويت الأولى.

وقال الصباح خلال لقائه برئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتيه:" ستبقى الكويت الى جانب الشعب الفلسطيني، حتى حصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة".

والتقى اشتية، اليوم الثلاثاء، مع أمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، وذلك ضمن زيارته الرسمية الى الكويت وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، ومن الجانب الكويتي رئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، وعدد من المسؤولين.