أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في سوريا بمختلف عياراته، حيث يهم عدد كبير من المتابعين والتجار، ولذلك وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عن الموضوع على محركات البحث قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021

وشهدت أسعار الذهب في سوريا استقراراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

سعر الذهب في السوق السوداء

وفي السوق السورية غير الرسمية، صعدت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وهبوط سعر الدولار في "السوق السوداء".

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا مساء اليوم الإثنين، عند نحو 158 ألفا و500 ليرة للشراء، و159 ألف ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 135 ألفا و786 ليرة للشراء و136 ألفا و286 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24، في السوق السورية غير الرسمية، إلى نحو 192 ألفا و759 ليرة للشراء، و197 ألفا و42 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فارتفع إلى نحو 168 ألفا و739 ليرة للشراء، و172 ألفا و489 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الإثنين، نحو 144 ألفا و719 ليرة للشراء و147 ألفا و935 ليرة للبيع.

سعر الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الإثنين، نحو 122 ألفا و501 ليرة للشراء، و125 ألفا و223 ليرة للبيع.

السعر العالمي

وارتفعت أسعار الذهب اليوم عالمياً متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو/ تموز 2020.