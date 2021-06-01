"مستوطنون يهود" يغادرون منازلهم في مدينة اللد بعد الاحداث الاخيرة

قالت قناة "كان العبرية" اليوم الثلاثاء :"أن التوتّر لا يزال موجوداً في مدينة اللد المحتلة حتى بعد هدوء الاحتجاجات في مناطق فلسطين المحتلة، مشيرةً الى أن هناك "عائلات مستوطنين" تجد صعوبة في العودة إلى منازلها".

وأوضحت القناة العبرية أن الكثير من عائلات "المستوطنين اليهود" غادرت مدينة اللدّ المحتلة بعد الأحداث الأخيرة مع الفلسطينيين.

وقال أحد "المستوطنين" باللدّ :"إن جبهة غزة أكثر أمناً لابني الجنديّ من العودة الى اللد".

جدير ذكره انه شهدت مدينة اللد المحتلة في الأسابيع الماضية احتجاجات فلسطينية واسعة ومواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين رداً على اعتداءات الاحتلال على غزة والقدس، ما جعل وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس يعلن حالة الطوارئ في المدينة قبل أيام.