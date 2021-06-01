قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 188 على التوالي

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، مساكن قرية العراقيب الغير معترف بها في النقب، جنوبي فلسطين المحتلة، ما ادى الى تشريد سكانها في ظل أجواء الطقس الحارة.

وأفادت مصادر صحفية ان شرطة الاحتلال اقتحمت القرية، بقوات كبيرة وبحماية الجرافات والآليات قامت بهدم الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، للمرة الـ 188.

بدورهم قال أهالي القرية:" بأنهم يصرون على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن وعدم قبولهم بتهجيرهم من قريتهم".

ويشار ان هذه المرة الـ188 على التوالي التي يتم فيها هدم مساكن العراقيب المهددة الاقتلاع والتهجير في النقب، وهي المرة السابعة التي تهدم سلطات الاحتلال خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم.

جدير ذكره انه يعيد الأهالي نصب خيامهم من جديد في كل مرة والمكونة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء.