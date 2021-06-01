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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء1 -6- 2021، في ظل صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021

سعر الجرام عيار 24

وزاد سعر الجرام عيار 24 في المملكة إلى 230.11 ريال (61.35 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 201.76 ريال (53.69 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 172.58 ريال (46.89 دولار).

الذهب الاقتصادي

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 134.21 ريال (35.79 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7156 ريالا (1908 دولارات).

الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1611.05 ريال (429.28 دولار).

السعر العالمي

وزادت أسعار الذهب عالمياً مسجلة أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو تموز 2020، بفضل تراجع الدولار وتنامي الضغوط التضخمية التي تعزز أيضا جاذبية المعدن النفيس.