هيئة شؤون الأسرى: توتر وغليان في سجون الاحتلال لتصاعد استفزاز إدارة السجون

أكد المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبدو، اليوم الثلاثاء 1/6/2021، أن الأوضاع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في تصاعد، حي تزداد وتيرة الاستفزاز والتوتر والغليان بين أوساط الحركة الأسيرة.

وأفاد عبدو، حول سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى واستمرار منع الزيارات، في تصريح "لإذاعة صوت القدس"، أن وحدة القمع والتنكيل المتسادا اقتحمت قسم "22" في سجن النقب وهناك حالة من الغليان والتوتر تسود كافة أقسام السجن.

وأوضح عبدو، أنه لم يعد هناك أي مبرر لسلطات الاحتلال باستمرار منع زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم عقب تلقي جميع الأسرى اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال عبدو:"نحن على تواصل دائم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف الحصول على برنامج لتنظيم زيارات أهالي الأسرى وإعادة استئنافها بشكل منظم."

وأشار إلى أن عودة زيارات أهالي الأسرى في الضفة وغزة الى أبنائهم يحتاج لضغط شعبي وحراك الجماهيري، وموقف الحركة الأسيرة بدأ يأخذ منحنى جدي من خلال إعادة وجبة الطعام للتأكيد على انتزاع حقهم في زيارة عائلية.

وطالب عبدو بجهد إعلامي منظم ومبادرات إعلامية مناصرة وداعمة لحق الأسرى في تلقي الزيارات العائلية.

وأكد، أن حملات المناصرة والضغط الإعلامي من شانه أن يعزز ويقرب استئناف تلك الزيارات.