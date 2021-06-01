زوجة الشيخ عدنان: تمديد اعتقاله لـ7 أيام وهو مضرب عن الطعام منذ 3 أيام

أكدت زوجة الاسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الثلاثاء 1/6/2021 ، ان زوجها مضرب عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله ، أي انه يدخل يومه الثالث للإضراب عن الطعام .

وقالت زوجة الاسير خلال تصريحات خاصة ان محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال الشيخ لـ٧ أيام من الشهر الحالي.

ويشار الى ان قوات الاحتلال أعادت فجر يوم الاحد الماضي 30/5/2021 اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان (٤٣ عاماً)، عند حاجز عسكري غرب نابلس شمال الضفة، عندما كان في طريق عودته إلى منزله في بلدة عرابة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.