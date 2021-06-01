ارتفاع أسعار الذهب في مصر بمقدار 5%

سجل أسعار الذهب في مصر عيار 21 ارتفاعاً حيث ارتفع السعر من 776 جنيها إلى 817 جنيها للجرام حالياً بنسبة زيادة 5.2%.

الارتفاع في سعر الذهب على المستوى العالمي هذا الشهر، جاء بدعم واضح من استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي، والذى سجل 0.7% خلال شهر أبريل 2021 مرتفعًا للشهر الثاني على التوالى بعد ارتفاعه خلال شهر مارس لمستويات 0.4% وهو ما يدعم الطلب على الذهب.

ومن بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الذهب، هو استمرار التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي واستمرار الإغلاق الجزئي في بعض الدول جراء جائحة فيروس كورونا، وهو ما يؤثر على حجم الطلب على الذهب خلال هذا الشهر، ودفع ارتفاع أسعاره بهذه الطريقة.

كما أن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض ضرائب لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات، وهو مقترح دعمته أيضا دولاً أوروبية، دفع أسهم الشركات للتراجع وهذا أدى إلى حركة نحو الارتفاع في سعر الذهب.

كان للدولار نصيباً كبيراً في دفع الذهب نحو الارتفاع، حيث سجل تراجعات لأكثر من مرة هذا الشهر، كما أن تراجع عائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في ارتفاع الطلب على الذهب.