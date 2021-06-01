مسؤول "اسرائيلي" يُقر: لن نتمكن من منع وصول الاموال لحماس

قال مسؤول "إسرائيلي" مطلع على تفاصيل المحادثات بين فصائل غزة و"إسرائيل"، إن الأخيرة لن تكون قادرة على منع وصول الأموال إلى حماس إذا لم تكن موجودة على الأرض في غزة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن المسؤول قوله، "لنكن واقعيين، لن نستطيع منع وصول الأمــــوال إلى حمـاس في قطاع غزة، طالما أنه لا وجود "لإسرائيل" على الأرض هناك".

ووفقاً لتصريحان المسؤول، آليات الرقابة والإشراف الدولية محدودة، والخطوات التي يمكن أن تتخذها "إسرائيل" لإبطاء جهود حمـاس في تقوية نفسها هي زيادة السيطرة على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، كما أن مصر مطالبة بتشديد سيطرتها على منطقة رفح.