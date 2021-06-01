لجنة دعم الصحفيين: شهيد وأكثر من 255 انتهاكاً إسرائيليا بحق الصحفيين خلال شهر مايو

أصدرت لجنة دعم الصحفيين التقرير النهائي لشهر مايو/ أيار 2021، والذي رصدت فيه أعلى نسبة انتهاكات بحق الحريات الإعلامية منذ بداية العام الحالي، بعد أن تغول الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي بلغت( 255) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمله العدوان الأخير على قطاع غزة، ولم يقف الاحتلال بتلك الجرائم فقط، إذ بلغ أكثر من (93) انتهاكاً ضد الرواية الفلسطينية من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي واستجابة لتأثير وضغط قوي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض قيوداً وتعقيدات بشأن المحتوى الفلسطيني وربطها بالإرهاب والتحريض على العنف"، من خلال تقييد نشر وحظر واغلاق المئات من حسابات الصحفيين، يقابله (5) من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة.

قطاع غزة(101)

ووثقت لجنة دعم الصحفيين(101) من الانتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات، خلال العدوان الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة، تنوعت ما بين رصد(1) شهيد الصحفي يوسف أبو حسين 33 عاما جراء تدمير منزله وهو بداخله في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، و(13) إصابة جراء تعرض العديد منهم لكسور وجروح، وحروق والعديد من الإصابات جراء قصفهم بشكل مباشر، او خلال تدمير منازلهم، أو خلال إصابتهم من شظايا صواريخ الاحتلال وهم يمارسون عملهم وقيامهم بدورهم في تغطية العدوان الغاشم على منازل المدنيين الأبرياء والأراضي الزراعية والمقار الحكومية والإنسانية والإغاثية، أو خلال تدمير مؤسساتهم الإعلامية .

وكذلك سجلت اللجنة تدمير طائرات الاحتلال 59 مؤسسة إعلامية وشركات انتاج اعلامي وفني ومطابع ودور نشر ما بين تدمير كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير 23 منزلاً للصحفيين والصحفيات ما بين تدمير كلي وجزئي، وتضرر اكثر من 5 مركبات لصحفيين.

الأراضي المحتلة القدس الضفة والداخل(154)

وفي القدس الضفة والداخل المحتل، رصدت لجنة دعم الصحفيين(154) انتهاكاً، توزعت كتالي: رصد أكثر من (70) إصابة استخدم فيها الاحتلال كافة اعتداءاته على الصحفيين واستهدافهم بإطلاق الرصاص الحي والمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، وضربهم ضربا مبرحاً عدا عن سحل عدد منهم من بينهم صحفيات، ورش العشرات من الصحفيين بالمياه العادمة، لمنعهم من التغطية خصوصا في مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح.

وسجل التقرير اعتقال واحتجاز واستدعاء إبعاد عن المسجد الأقصى، أكثر من (16) صحافياً وصحافية وكتّاباً، وتمديد اعتقال إداري وإصدار حكم لعدد (10) من الصحفيين.

كما رصد التقرير (4) حالات اقتحام لمنازل الصحفيين والكتّاب والعبث خلال عمليات التفتيش بمحتويات المنازل، عدا عن تسجيل(42) حالة منع من التغطية والعمل المهني للصحفيين وتحريض على فصل صحفي عن عمله، في محاولة من الاحتلال لطمس ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين، إضافة الى توثيق حالات تحطيم سيارة ومعدات وكاميرات وهواتف.

وفي جانب مضايقات وتعذيب الصحفيين المعتقلين وما يتعرضوا له في سجون الاحتلال، سجل التقرير(4) حالات، تم خلالها تهديدهم وسبهم وشتم بعضهم، ومنع محاميهم من لقائهم، ورفض الاحتلال حكم استئناف، ورفض الافراج عن عدد منهم خاصة انهم موقوفين دون تهم، وبهدف الاستمرار في التحقيقات القاسية والمهينة للصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

محاربة المحتوى الفلسطيني(93)

كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، على حجب المئات من حسابات صحفيين ومؤسسات إعلامية التي تكشف وتوثق عدوان الاحتلال على المواطنين في المسجد الأقصى، والعدوان الاحتلالي الأخير على قطاع غزة، والذي تم رصد جزء منهم والذي بلغ عدد (93) انتهاكاً في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، وتكذيب الرواية الفلسطينية.

حيث اغلق موقع تويتر أكثر من (56) حساب للصحفيين، في حين حذف وقيد وعطل موقع الفيس بوك عشرات الحسابات لصحفيين واعلاميين تم رصد (15)، حساب للصحفيين، فيما حذف تطبيق تيك توك (1) حالة، انستغرام (1)، وواتس آب(13) حالة، (3) يو تيوب، كما شنت جهات مشبوهة (6) حالات من الهجوم الالكتروني على المواقع والاذاعات الاخبارية من ضمنها شن هجوم عنيف 3 مرات متتالية خلال شهر مايو على موقع وكالة الرأي، وموقع شمس نيوز، و التشويش على بث إذاعة صوت الأقصى، وانتحال جهات مشبوهة قناة ميادين وارسال رسائل تحريضية من خلالها.

انتهاكات الأجهزة الأمنية

وفي جانب انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية، أقدمت الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، على اعتقال واستدعاء(3) من الصحفيين، وتهديد(2) اخرين.