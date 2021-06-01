أبو عاذرة: الخميس القرار النهائي من إدارة الصحة بالوكالة للبت في قرار العودة للمدارس

أكد فريد أبو عاذرة مسؤول برنامج التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الثلاثاء 1/6/2021، أن الإدارة بانتظار القرار النهائي من إدارة الصحة في الوكالة بعد غدٍ الخميس للبت في قرار العودة للمدارس يوم السبت القادم.

وأوضح أبو عاذرة في تصريح لـ"إذاعة القدس" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار العودة للدراسة المدمجة كما كانت عليه في السابق، سيكون وفقاً لتقرير إدارة الصحة في الوكالة.

وأفاد، أن الوكالة جاهزة وأعدت خطة كاملة للعودة للمدارس، السبت المقبل وفق تعليم مدمج، لافتاً إلى أن الوكالة ترى أهمية العودة للمدارس لاستكمال العام الدراسي ولتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب.

وتتضمن خطة الوكالة- وفق أبو عاذرة- العودة والدراسة لمدة خمسة أسابيع تبدأ من السبت المقبل الخامس من يونيو الحالي، وحتى بداية يوليو المقبل.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، قررت وقف التعليم المدمج والتحوّل إلى التعليم عن بعد بشكلٍ مؤقت في كافة مدارسها، في السادس من أبريل/ نيسان الماضي، نظراً للزيادة الواضحة في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" وللحد من هذا التفشي أنذاك.