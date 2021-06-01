في غزة: عودة جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 فصل..ولكن!

قالت شركة الكهرباء في غزة ، اليوم الثلاثاء 1/6/2021، إنه "حسب المعطيات المتوفرة سيتم تطبيق جدول (8) ساعات وصل مقابل (8) فصل مع نسبة عجز قد تصل لساعتين".

وأوضحت شركة توزيع الكهرباء خلال بيانها اليومي ان خطوط الكهرباء المتوفر حاليا من داخل الخط الأخضر بعد إصلاح جميع الخطوط (124) mw ، مشيرةً الى ان كمية الكهرباء المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (45) mw .

وبينت ان مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (169)mw ، موضحةً ان الطلب على الكهرباء (422) mw ، والعجز الكلي في الطاقة الآن (59.8%) تقريباً، وتأمل الشركة أن ينخفض خلال الأيام القادمة .

وأشارت شركة التوزيع ان الجدول وفقا لدرجة الحرارة بمعني إذا زادت الحرارة وارتفع الطلب فسيزداد العجز وإذا كانت الاجواء المناخية معتدلة ستتقلص عدد ساعات العجز.

وتابعت: تعمل طواقم الشركة المتخصصة على تحسين امدادات الطاقة وساعات الوصل ما أمكنها ذلك ولكن أداء الجدول يرتبط أيضاَ بسلوك المواطنين في عملية الاستهلاك، لذا فإن الشركة تدعوا الاخوة المواطنين إلى المساهمة في هذه الجهود عبر إدارة الحصص الكهربائية الواصلة اليهم بحكمة وبطريقة مثلى بدون اسراف لكي ينعم الجميع بجدول مريح ومستقر.

وجددت الشركة تأكيدها أن عودة الخطوط المتعطلة للعمل مجددا لا يعني انتهاء أزمة الكهرباء في غزة حيث أن نصف كمية الكهرباء من محطة التوليد ما زالت غير متاحة، بسبب منع إدخال الوقود للمحطة، كما أن القطاع بحاجة لكمية كهرباء مضاعفة لسد العجز المتراكم منذ سنوات طويلة بسبب عدم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للكهرباء في غزة.

وأوضحت ان متطلبات إعادة الاعمار في قطاع غزة بالإضافة لحاجة القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي يتطلب توفير كميات كبيرة من الكهرباء غير متاحة حتى مع عودة جميع الخطوط للعمل، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وكافة الأطراف لتدخل عاجل وحقيقي لتوفير تيار كهربائي يلبي حاجة كل القطاعات ويسمح لعجلة الاقتصاد والتنمية بالدوران مجددا .