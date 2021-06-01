قطر تسعى للوساطة بين "امريكا وحماس

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أن قطر مستعدة للتوسط بين "حركة حماس" الفلسطينية والولايات المتحدة.

وقالت الخاطر لوكالة "سبوتنيك": "قطر منفتحة للتعاون عندما يُطلب ذلك، بسبب اليقين بأهمية جهود التوسط لإحلال السلام والاستقرار الدوليين".

وتسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى دمار كبير، نتيجة التصعيد الأخير، الذي دام 11 يوما؛ أدى لوفاة 248 موطناً جلهم من الاطفال والنساء بالإضافة الى انهيار عدد كبير من الأبنية وتضرر مئات المنازل الأخرى، التي أصبحت غير ملائمة للسكن؛ كما تضررت معظم الشوارع والمنشآت الحكومية وعدد كبير من الأبنية الخاصة بالمؤسسات.