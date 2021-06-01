تقديم الارجيلة في المقاهي وفتح النوادي الرياضية ابرز قرارات الحكومة الأردنية

من المقرر ان تبدأ الحكومة الاردنية اليوم الثلاثاء 1/6/2021 تنفيذ مجموعة من قرارات الحكومة الجديدة التي تم اصدرها مساء الأربعاء .

المرحلة الأولى تشمل من فتح القطاعات والتي تبدء الثلاثاء 1 - 6 - 2021 السماح لمجموعة من الانشطة الاقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرحا لها بالعمل خلال الفترة السابقة وتشمل قطاع الرياضة الذي يحتوي على خمسة انشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.

بالإضافة لقطاع التدريب التعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والاندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الالعاب الكهربائية والإلكترونية.

ومن ضمن المرحلة الأولى ايضا سيتم السماح لتقديم الارجيلة في الساحات الخارجية في المطاعم والمقاهي اعتبارا من 15 حزيران .

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي اكدت انه يتعين على المنشأة الراغبة في إعادة العمل تقديم طلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، مستعرضة الشروط الواجب توفرها والمتمثلة في تطعيم العاملين في المنشأة ومرور 12 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم والسماح للمنشأة باستقبال مرتاديها ممن مضى 21 يوما على تلقيهم المطعوم باستثناء من هم دون عمر 18 أو ممن لا يستوجب التطعيم وفقا لتعليمات وزارة الصحة وان تعمل المنشآت بما يزيد عن 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية وتسمية مراقب صحة من موظفي المنشأة نفسها لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتدابير السلامة مؤكدة انه سيستمر العمل بهذه الاشتراطات حتى الاول من ايلول.

واضافت أن المرحلة الثانية والتي تبدأ في الأول من تموز المقبل ستشمل تقليص ساعات الحظر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للمنشآت والساعة الواحدة ليلا للأفراد، مشيرة إلى أن شهادة التطعيم ستعتبر تصريحا لغايات الحركة خارج الاوقات المسموح بها .

وقالت العلي، ستعود المؤسسات الحكومية للعمل بكامل طاقاتها بنسبة 100 بالمئة، مشيرة الى ان المثلث الذهبي والذي يشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي سيتم الغاء الحظر الجزئي والشامل في هذه المناطق وسيسمح بممارسة الأعمال بطاقة تشغيلية 100 بالمئة شريطة تحقيق مجموعة من الاشتراطات وهي الالتزام بالبروتوكولات الصحية وسيشترط عمل فحص بي سي ار قبل 72 ساعة لكل من عمره فوق 6 سنوات أو ممن مضى 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من المطعوم .

وأكدت أن هذه المرحلة ستشمل السماح بالتعليم الوجاهي في الكليات التي يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الفصل الصيفي والسماح للمنشآت الصناعية بالعمل خارج ساعة الحظر بطاقة تشغيلية 100 بالمئة، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل بطاقة استيعابية 100 بالمئة وبكامل مرفقاتها اضافة الى فتح الملاعب الرياضية بطاقة استيعابية للجمهور 30 بالمئة والسماح لصالات الافراح ومنشآت تنظيم الحفلات بطاقة استيعابية 50 بالمئة بحد اقصى 100 شخص بالحضور بما فيها منطقة المثلث الذهبي.

وبينت انه سيتم اعتبار من 15 تموز الغاء جميع تصاريح الحركة الالكترونية ممن لم يتلق حاملوها الجرعة الاولى من المطعوم باستثناء من تحول اسباب خاصة دون تلقيهم المطعوم .

ووفق العلي، فستشمل المرحلة الثالثة في الاول من ايلول الغاء الحظر الجزئي والكلي في كافة محافظات المملكة والسماح بالتعليم الوجاهي بالمدارس ورياض الأطفال والجامعات ضمن اشتراطات مرور شهر على تلقي الجرعة الأولى للكوادر ومرور شهر لتلقي الجرعة الاولى لطلبة الجامعات والالتزام بالبروتوكولات الصحية .

والسماح لكافة القطاعات في العمل في جميع الاوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة يستثنى منها صالات الأفراح والتي ستستمر بالعمل حسب الشروط السابقة مع رفع العدد المسموح له بالحضور إلى 200 شخص وكذلك في هذه المرحلة سيتم السماح للمؤتمرات والمهرجانات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محددة واشتراطات خاصة وكذلك سيتم السماح لوسائل النقل العام بسعة مقعدية 100 بالمئة والسماح بعقد الانتخابات للنقابات والجمعيات والاتحادات.