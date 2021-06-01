بعد هلع المصريين من "الفطر الأسود".. من يصيب وهل هو معدٍ ام لا؟

بعد هلع المصريين من "الفطر الاسود".. من يصيب وهل هو معدٍ ام لا؟

بعد الخوف والهلع الذي نشره مرض "الفطر الأسود" لدى المصريين، أصدرت وزارة الصحة 3 تحذيرات رسمية بشأن هذا المرض.

بعد الخوف الكبير والهلع لدى المصريين من "الفطر الاسود" اصدرت وزارة الصحة المصرية جملة من التعليمات بشأن الإسراف في أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية، مشيرة إلى أن "الفئات المعرضة للإصابة بهذا المرض هم مرضى السكري غير المتحكم به، والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة، خاصة الغيبوبة السكرية المصحوبة بحموضة الدم، والسرطان في حالاته المتأخرة، والإيدز".

وزيرة الصحة، هالة زايد المصرية أصدرت ، مجموعة تعليمات، مشددة بالبروتوكول العلاجي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد، وأمرت بضرورة وضع ضوابط للبروتكول العلاجي، وتوعية المواطنين بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وكذلك الكورتيزون.

وشددت مصادر طبية على ضرورة عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون، حرصا على عدم حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا، ما يؤدي لإصابتها بالفطر الأسود".

وأشارت من خلال قطاع الطب الوقائي، إلى أن مرض "الفطر الأسود" غير معد، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، أو بين الإنسان والحيوان.