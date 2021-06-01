سعر الذهب في فلسطين اليوم- سعر جرام الذهب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:00 ص
01 يونيو 2021
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شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1/6/2021، استقراراً في سوق التعاملات اليومية على سعر الجرام وأونصة الذهب.

 سعر الذهب اليوم في فلسطين

ويشهد سعر الذهب اليوم في فلسطين، استقراراً على أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      199.31 شيكل      $61.35

سعر الذهب عيار 22 182.70 شيكل      $56.24

اسعار الذهب عيار 21      174.40 شيكل      $53.69

اسعار الذهب عيار 18      149.48 شيكل      $46.02

سعر الذهب عيار 14 116.26 شيكل      $35.79

سعر الذهب عيار 12 99.65 شيكل $30.68

اسعار أوقية الذهب   6,198 شيكل $1,908

اسعار جنيه الذهب   1,395 شيكل $429.49

اسعار كيلو الذهب    199,308 شيكل     $61,354

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

31 مايو      199.31     174.40     149.48     116.26     99.65

30 مايو      199.09     174.21     149.32     116.14     99.55

29 مايو      198.97     174.11     149.23     116.07     99.49

28 مايو      199.03     174.15     149.27     116.10     99.51

27 مايو      197.96     173.22     148.47     115.48     98.98

26 مايو      198.18     173.41     148.64     115.61     99.09

25 مايو      198.22     173.45     148.67     115.63     99.11

24 مايو      196.88     172.27     147.66     114.85     98.44

23 مايو      196.97     172.36     147.73     114.90     98.49

22 مايو      196.99     172.37     147.75     114.91     98.50

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