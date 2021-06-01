حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 1/6/2021، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة والقدس، طالت أكثر من ثلاثين مواطناً.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن الاحتلال اعتقل عوني أحمد طقاطقة، ومحمد نسيم ديرية، ومفيد فايز طقاطقة، ومحمد خالد طقاطقة، وعبد الله زياد ثوابتة في العشرينيات من اعمارهم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان خلال اقتحامها قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن المعتقلين هم: ثائر يوسف حمدان، وابراهيم هاني أبو صفية، ومصعب منتصر حمدان، وموسى اسماعيل عمارة، ويعقوب ذياب الحاج، من قرية بيت سيرا..

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة طولكرم

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صالح منصور (28 عاما)، بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للمدينة، .في الوقت الذي اطلقت فيه قنابل الغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين اليوم الثلاثاء :

١. جاد الله البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله

٢. علي السبتي- بيت ريما

٣. صالح منصور- طولكرم

٤. أسعد فريج- طولكرم

٥. عبود أبو عيسى- طولكرم

٦. مهنا الشرقاوي- جنين

٧. بشار البدرساوي- نابلس

٨. محمد نسيم ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

٩. مفيد فايز طقاطقة- بيت فجار

١٠. محمد خالد طقاطقة- بيت فجار

١١. عبد الله ثوابتة- بيت فجار

١٢. رامي الفقيه- قطنة شمال غرب القدس

١٣. بشار شتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية

١٤. مثنى خطيب- كفر كنا المحتلة

١٥. محمود لطفي خطيب- كفر كنا

١٦. محمود وليد خطيب- كفر كنا

١٧. منير خطيب- كفر كنا

١٨. محمد طه- كفر كنا

١٩. تامر عواودة- كفر كنا

٢٠. سليمان خطيب- كفر كنا

٢١. حمزة عواودة- كفر كنا

٢٢. خالد عواودة- كفر كنا

٢٣. عنان مفيد- كفر كنا

٢٤. سهيل نوفل- كفر كنا

٢٥. محمد وليد خطيب- كفر كنا

٢٦. يوسف علان- بيت عور غرب رام الله

٢٧. المصاب رأفت زاهدة- الخليل

٢٨. ثائر حمدان- بيت سيرا غرب رام الله

٢٩. موسى أمارة- بيت سيرا

٣٠. إبراهيم أبو صفية- بيت سيرا

٣١. الفتى عوني طقاطقة- بيت فجار

٣٢. منير فوزي دبك- تياسير قرب طوباس