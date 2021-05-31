سعر صرف الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021 بالفيديو

سعر صرف الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021 ، وضمن سلسلة مقالات ينشرها فريق فلسطين اليوم حول أسعار سعر صرف العملات ، كما هو الحال مع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، وهو على النحو الاتي:-

وقبل ان ننتقل إلى سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021 ، نود ان نعلكم أنه قمنا بنشر فيديو خاص بذلك السعر الجديد وتترتب عليكم مشاهدة .

سعر صرف الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021 :

وجاء سعر صرف الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في البنوك الرسمية ، على هذا النحو إن جاء المصرف المتحد، بلغ سعر 4.03 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع وفي البنك العربي وسجل سعر 4.09 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

اما في بنك التعمير والإسكان وسجل سعر 4.07 جنيه للشراء، 4.25 جنيه للبيع، والمشرق وبلغ سعر 4.10 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

وفي بنك بلوم مصر وسجل سعر 4.16 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، بنك الإسكندرية وسجل سعر 4.10 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

وفي المقابل، جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وسجل سعر 4.15 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي وبلغ سعر 4.15 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

أما في بنك عودة سجل سعر الريال السعودي عند 4.13 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021 :

أولاً: سعر الذهب عيار 24 سجل934 جنيها.

ثانيًا: سعر الذهب عيار 21 سجل 817 جنيها.

ثالثًا: سعر الذهب عيار 18 سجل 700.25 جنيه.

رابعًا: أونصة الذهب 1907 دولار في البورصة العالمية

وفي أعقاب الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، استقر أسعار الذهب في مصر الاحد الماضي ، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 816 جنيها للجرام بدون مصنعية.

عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6528 جنيها، أونصة الذهب 1904 دولارات.

وفق وسائل إعلام محلية مصرية، فإن معدن النفيس قد نجح الذهب في تغيير اتجاهه ليرتفع بختام تداولات بختام جلسات الأسبوع متجاوزا مستوى 1900 دولار المهم .